استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط وشمال الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن الشاب ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، استشهد مُتأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وفي طوباس شمالا، استشهد الشاب رماح جلال الدين اقطيشات (32 عامًا)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر إلى 114 شهيدًا.