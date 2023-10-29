صحف ووكالات أنباء عربية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على تهدئة الاقتتال فى غزة

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أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية، اليوم/الأحد/، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال فى قطاع غزة ومنع التصعيد فى المنطقة، وتحذيره من توسعة دائرة الصراع وتحوله إلى "قنبلة موقوتة" تؤذى الجميع، وتشديده على أن مصر دولة قوية لا تمس سيادتها وعلى الجميع احترامها.

وتحت عنوان "الرئيس المصرى يؤكد أن بلاده تبذل جهودها لتهدئة الاقتتال فى غزة"، أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تأكيد الرئيس السيسى - خلال فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة أمس/السبت/- أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال فى قطاع غزة وتعمل على إدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية، وأن مصر تسهم بدور إيجابى فى ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بغزة.

ونقلت (واس) عن الرئيس السيسى ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لوقف الاقتتال والتهدئة وإقرار هدنة فى الأراضى الفلسطينية، وأهمية هذا القرار، منوهة بتحذير الرئيس السيسى من أن اتساع نطاق الصراع ليس فى مصلحة المنطقة، وستكون المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذى الجميع.

من جانبها، وتحت عنوان "الرئيس المصرى: إدخال 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا ليس كافيا"، لفتت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى دعوة الرئيس السيسى لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإشارته إلى أن إدخال 20 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية ليس كافيا، وتأكيده أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 3ر2 مليون فلسطينى فى قطاع غزة تحت الحصار دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية.

ونوهت (كونا) بتأكيد الرئيس السيسى أن مصر تؤدى دورا إيجابيا فى ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين فى قطاع غزة، وتشديده على لا أحد يستطيع إيذاء مصر بفضل شعبها وجيشها.

وتحت عنوان "الرئيس المصرى يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة فى غزة"، أشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ترحيب الرئيس السيسى باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفورى لأعمال العنف فى قطاع غزة، الذى تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وأبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "أول رد من الرئيس المصرى على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة"، تحذير الرئيس السيسى من توسع نطاق الصراع فى غزة ومن أن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة"، وتشديده على أن "مصر دولة قوية جدا لا تمس، وذات سيادة وأرجو أن يحترم الجميع سيادتها ومكانتها، وهذا كلام ليس للتباهي".

ومن جهتها، نوهت صحيفة "عكاظ" السعودية، تحت عنوان "السيسي: مصر دولة قوية وجيشها قادر على حمايتها"، بتحذير الرئيس السيسى من توسعة دائرة الصراع فى غزة، وتأكيده أن التصعيد فى غزة له آثار سلبية على المنطقة وسيكون "قنبلة موقوتة" تؤذى الجميع، وتشديده على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تماما، وحرص مصر على لعب دور إيجابى فى القضية الفلسطينية.

مصر دولة قوية وسيادتها لاتمس

كما أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تحت عنوان "السيسى يحذر من توسع الصراع إقليمياً... ويؤكد: مصر دولة قوية جداً لا تُمس"، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى من توسع الصراع إقليميا فى المنطقة، وقوله إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة"، ودعوته إلى احترام سيادة مصر وموقفها فى المنطقة، وتأكيده على قدرة الجيش على حماية البلاد.

ونوهت صحيفة "الرياض" السعودية إلى تأكيد الرئيس السيسى على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، وتحذيره من أن اتساع نطاق الصراع ليس فى صالح المنطقة، وقوله إن "مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة"، معربا عن الشكر لكل الدول التى قدمت المساعدات.

وتحت عنوان "السيسي: اتساع الصراع سيتحول إلى قنبلة موقوتة"، أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية تأكيد الرئيس السيسى على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال فى قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التى يحتاجونها، وقوله إن "سياستنا تستهدف البناء والتعمير وليست قائمة على الغدر والخسة والتآمر والمصالح"، وتشديده على أن "الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما، لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير.. وأطمئنكم بأنه لا أحد يستطيع إيذاء مصر".

كما أشارت صحيفة "القبس" الكويتية، تحت عنوان "السيسي: نحن دولة قوية.. وعلى الجميع احترام سيادتنا"، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على بذل مصر لجهود كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال فى قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التى يحتاجونها، وقوله إن "سياستنا ليست قائمة على الغدر أو الخسة أو التآمر، ولا تحركنا المصالح، بل هدفنا البناء والتعمير"، وتحذيره من اتساع رقعة الصراع بسبب أحداث غزة، وتحويل المنطقة إلى قنبلة موقوتة.

من جانبها، أشارت صحيفة "الدستور" الأردنية، تحت عنوان "السيسى محذرا من اتساع الحرب فى غزة: الجيش المصرى قادر على حماية البلاد"، وتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة احترام سيادة مصر وموقفها فى المنطقة، وتحذيره من اتساع نطاق الصراع فى غزة، وأن المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذى الجميع، وقوله إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان، والجيش قادر على حماية البلاد.



التهدئة فى غزة

وتحت عنوان "الرئيس المصرى يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة فى غزة"، نوهت صحيفة "الرأي" الأردنية، بترحيب الرئيس السيسى باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفورى لأعمال العنف فى قطاع غزة، الذى تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وأبرزت صحيفة "الرؤية" العمانية، تحت عنوان "السيسى يدعو الجميع إلى احترام سيادة مصر"، دعوة الرئيس السيسى الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها فى المنطقة، وقوله إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد، وتشديده على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابى فى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليميا.

وتحت عنوان "السيسى يدعو إلى احترام سيادة مصر.. ويطمئن شعبه"، أشارت صحيفة "البلاد" البحرينية إلى دعوة الرئيس السيسى الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها، باعثا برسالة طمأنة إلى شعبه قائلا إن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها، وإشارته إلى بذل مصر لجهود لوقف الحرب فى قطاع غزة.

ونوهت الصحيفة برسائل الرئيس السيسى التى أكد فيها أن "الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما"، و"لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير"، "أطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر"، و"يجب طمأنة الناس فى ضوء الوضع الإقليمى وسنواصل لعب دور إيجابي".

كما أبرزت الصحيفة قول الرئيس السيسى "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطينى فى غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".