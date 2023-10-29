اليوم السابع
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سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة فى حلايب وشلاتين.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:44 م
سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة فى حلايب وشلاتين.. صور سقوط الأمطار الغزيرة بحلايب وشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت منطقة حلايب وشلاتين، اليوم، سقوط أمطار غزيرة بعدة أودية مختلفة، من بينها وادى حوضين، بمنطقة الشلاتين، والذى يشهد سقوط أمطار غزيرة كل عام حيث يعد من الأودية الخصبة التى يستخدم فى الزراعة.
 
وكان شهدت أمس مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق المختلفة، حيث شعر اهالى حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بالفرحة بعد سقوط الأمطار المتوقع بعدها ظهور العشب بعدة مناطق مختلفة بعد سقوط الأمطار. 
 
وكان أعلن مجلس مدينة سفاجا أمس عن تسير حركة المرور، بطريق قنا سفاجا، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 بعد سقوط أمطار غزيرة بها، وتعرض الطريق للنحر، حيث قامت مجلس المدينة بالتنسيق مع مرور سفاجا بدمج الطريق من الاتجاهين باتجاه واحد لتسير حركة المرور، وعودة السير من والى سفاجا مرة أخرى.
 
وأكد مجلس المدينة أن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، يتابع سقوط الأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق "قنا- سفاجا" والذي تسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق.
 
 
 
 
سيول الجنوب
الأمطار الغزيرة 

سقوط سيول بحلايب وشلاتين
سقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين

سيول بوادى حوضين بالشلاتين
أمطار غزيرة بوادى حوضين بالشلاتين

 







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