"واحة الضباب" بمحمية جبل علبة سحاب تلامس رؤوس الجبال فى جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع فى الجنوب الشرقى لمصر، وتحديدا بمنطقة حلايب وشلاتين محمية طبيعية تسمى محمية جبل علبه وهى أكبر محمية طبيعة فى مصر وتتخطى مساحتها ال 35 الف كيلو متر مربع، سميت تلك الأسم نسبة الى جبل علبه أو "ايلاب"، كما ينطقه السكان المحليين للمنطقة، والذى يعتبر ثالث اعلى قمة جبلية فى البحر الأحمر

ويبلغ ارتفاع قمة جبل علبه حوالى 1435 مترا، وهى ثالث قمة فى سلاسل جبال البحر الأحمر بعد جبل الشايب وحماطة، تسمى قمة جبل علبه بواحة الضباب نسبة الى اصطدام الضباب برؤوس الجبال بها مما جعلها بيئة مناسبة لإنبات بعض النباتات والأشجار النادرة، وكذلك سكنا للزواحف والحيوانات المختلفة.

ويقول الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئى بالبحر الأحمر أن أعلى قمة جبل علبه تعتبر هناك حياه بيبئك مختلفة وخاصة فى واحة الضباب والتىيشاهد من يصعدها كيف تصطدم السحب برؤس قمم جبل علبه المختلفة

وأكد الباحث البيئى لـ"اليوم السابع"، أن تنمو اعلى قمة جبل علبه المتسعة شجرة تسمى شجرة التنين وتسمى علميا ب "الدراسينا" لا تنمو فى مصر سوى فى قمة جبل علبة، وتنمو فى الجزر اليمينة المرتقعه عن سطح البحر،كذلك ظهرت فى واحة الضباب عدة نباتات اخرى مختلفة وكذلك حيوانات برية مختلفة نسبة الى البيئة والطبيعة الحفرافية التى تتميز بها تلك المنطقة .

واوضح أن واحة الضباب كانت ومازالت منطقة جذب سياحي لمحبى تسلق الجبال وكذلك زيارتها وتسلق جبل علبه لمشاهدة واحة الضباب متعة كبيرة، ويقصدها الكثير من الشباب من محبى التجول فى المناطق الطبيعية، وكذلك دائما ما يصعد فوق جبل علبه لمشاهدة واحة الضباب لبناء مدن حلايب وشلاتين .