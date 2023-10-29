رفع 312 طن قمامة فى حملة نظافة مكبرة بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشكالات بالمدينة ومختلف القري، وتمكنت الحملة من رفع 312 طن قمامة.

وصرح محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، تم تنفيذ حملات لتمهيد الطرق، بقرى جرفس ومنشأة طنطاوي ومنشأة بني عتمان ،وحملات نظافة مكثفة بأنحاء المركز، بالإضافة إلى حملة نظافة مسائية مكبرة بشوارع مدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت.

وأوضح أن الحملات الصباحية والمسائية أسفرت عن رفع 290 طن قمامة و22 طن أتربة من المدينة والقرى.