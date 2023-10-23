اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار بمركز سنورس فى الفيوم.. صور

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:21 م
حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار بمركز سنورس فى الفيوم.. صور جانب من الحملة
الفيوم رباب الجالي

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ترأس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة سنورس فى الفيوم، حملة مكبرة للمرور والمتابعة الميدانية للأسواق والمحال التجارية وتجار الجملة ومحال الجزارة والدواجن لمراقبة وضبط الأسعار.
 
وقام رئيس مركز ومدينة سنورس، بالمرور على الأسواق وعدد من المحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة بمدينة سنورس، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها، ومنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين.
 
وأوضح رئيس المركز، أنه تم التوجيه بالمرور اليومي والمتابعة المستمرة للأسواق عن طريق الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين، لضبط الأسعار ومنع التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
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