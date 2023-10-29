اليوم السابع
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رئيس مياه المنوفية يتابع الحالة الفنية للمعدات بأفرع الشركة المختلفة.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:46 م
رئيس مياه المنوفية يتابع الحالة الفنية للمعدات بأفرع الشركة المختلفة.. صور جانب من التفقد
المنوفية - محمود شاكر

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تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه رؤساء أفرع منوف وسرس الليان وأشمون ومسئولي الورش الفنية بالشركة الحملة الميكانيكية بالأفرع المذكورة للوقوف علي الحالة الفنية للمعدات وقدرتها على التعامل الفوري وقت الأزمات والطوارئ. 
 
وشدد نجيب علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات للوقوف على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جوده الخدمه المقدمة للمواطنين.
  
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمرور بصفة دورية علي المحطات لرصد الموقف الحالى لكل المحطات ومتابعة المشروعات الجارية لتأهيل المحطات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.
 
التفقد
التفقد

متابعات رئيس الشركة_1
متابعات رئيس الشركة_1

أثناء الجوله
أثناء الجوله

توجيهات رئيس الشركه
توجيهات رئيس الشركه

 







رئيس مياه المنوفية

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