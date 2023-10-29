اليوم السابع
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رئيس مياه البحيرة يتفقد محطات معالجة الصرف الصحى ويتابع سير وانتظام العمل بها

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:13 م
رئيس مياه البحيرة يتفقد محطات معالجة الصرف الصحى ويتابع سير وانتظام العمل بها جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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قام  المهندس محمد سعيد نشأت رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بزيارة تفقديه لمحطات معالجة الصرف الصحي   وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل، وأعمال التشغيل علي أرض الواقع من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة. 
 
وتضمنت الجولة التفقدية  محطة معالجة صرف صحي منشأة ناصر بمركز بدر ومحطة معالجة صرف صحي البريجات بكوم حماده والروافع التابعه لهم .
 
وتفقد مكونات محطتي معالجة الصرف الصحي لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة المياه، بنظام المعالجة الثنائية المتقدم، كما تابع منظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، بالمعمل الخاص بالمحطة وتفقدا جميع منشأت المحطات ومراحل المعالجة.
 
وصرح نشأت إن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية تهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
وفي نهاية الزياره شدد على جميع العاملين بهذه المحطات أهمية الحفاظ علي أصول الدولة ومشروعات التنمية وصيانة المحطات، وتطبيق معايير الإدارة الفنية المستدامة «TSM» في جميع المحطات.
 
 






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