اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية وغرفة مدينة بورصة التركية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:46 م
توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية وغرفة مدينة بورصة التركية جانب من التوقيع
كتبت ريهام الباشا

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وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمدينة بورصة التركية ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ويهدف البروتوكول في إطار الرغبة في التعاون المشترك وفقا لمبدأ المشاركة والمنفعة المتبادلة الى التعاون في تنظيم مشاركة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال في المعارض الدولية التي تقام سواء في مصر أو تركيا و التعاون أيضا في مجال المعلومات والاستشارات والتسويق للمنتجات الخاصة بتركيا ومصر وتسهيل مشاركة رواد الأعمال في الدورات التدريبية داخل البلدين.
 
وحضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية.






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