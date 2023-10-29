تعرف على أهم أصناف دوار الشمس والهجن الجديدة بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الأصناف المحلية الموجودة ل دوار الشمس بقسم بحوث المحاصيل الزيتية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وما يحتاجه الفدان من تقاوى، ونسب الزيوت التي يتم استخلاصها، ويعمل قسم بحوث المحاصيل الزيتية على استنباط هجن جديدة.

1- أصناف دوار الشمس، أصناف مفتوحة التلقيح تتمثل فى سخا 53 وصنف جيزه 102 وصنف جديد سلالة 120.

2- يستهلك الفدان الواحد 2 كيلو من التقاوى وذلك فى حالة إذا كانت الزراعة تتم بالصورة الآلية، أما فى حالة الزراعة اليدوية يأخذ الفدان من 4 الى 5 كيلو من التقاوى وذلك بالنسبة للصنف سخا 53.

3- قسم بحوث المحاصيل الزيتية فى تقييم مستمر للهجن الخارجية ومدى كفاءتها دور كبير، بإجراء التجارب البحثية فى محطة البحوث الزراعية بسخا ،من أجل تقييم الهجن المستوردة بالمقارنة مع الأصناف المحلية للوقوف على الإنتاجية العالية.

4- هناك نسب للزيت المستخرج لاعتماد زراعتها فى المواسم التالية.

5- الهجن الجديدة لدوار الشمس التى يتم زراعتها فى الوقت الراهن، فهو بصدد تسجيل 2 من الهجن لدوار الشمس ولأول مرة فى مصر.

6- تتميز هذه الهجن بارتفاع محتواها من الزيت وإنتاجها العالى بما يضاهى أو يزيد عن الهجن المستوردة من الخارج.