وكيل زراعة الشرقية: حصاد 14 ألف فدان من محصول دوار الشمس

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد 14 ألف فدان من المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس، منوها إن المديرية سعت إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام 22 ألف و 851 فدان، بزيادة 4000 فدان و 851 عن المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان بزمام المحافظة.

وأضاف "نصير" لـ" اليوم السابع" أن محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية حيث تتراوح نسبة الزيت فى بذوره ما بين 35- 50% ويتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية بالإضافة إلى استخدام مخلفاته كعلف للحيوان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلًا.