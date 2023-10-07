وكيل زراعة الشرقية: حصاد 14 ألف فدان من محصول دوار الشمس

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد 14 ألف فدان من المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس، منوها إن المديرية سعت إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام 22 ألف و 851 فدان، بزيادة 4000 فدان و 851 عن المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان بزمام المحافظة.
وأضاف "نصير" لـ" اليوم السابع" أن محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية حيث تتراوح نسبة الزيت فى بذوره ما بين 35- 50% ويتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية بالإضافة إلى استخدام مخلفاته كعلف للحيوان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلًا.
وأوضح أنه تبدأ عملية زراعته فى شهرى مايو ويونيو، وعروة أخرى فى شهرى يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يومًا حتى ينتهى حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها، وميل الأقراص واصفرار ظهر القرص، وجفاف الأزهار الشعاعية الموجودة على حواف القرص، وبعد ظهور علامات النضج السابقة يمنع الرى وعند جفاف التربة تقطع الأقراص وتنشر فى الجرن لمدة 3 – 4 أيام بحيث يكون ظهر القرص لجهة الأرض، ولا ينصح بترك الأقراص للجفاف أكثر من ذلك لضمان سهولة فصل البذور وعدم تكسيرها كما يمكن فصل البذور آليا باستعمال آلة التفريط، عند استخدام الكومباين يفضل أن يكون الحصاد على ارتفاع 60 سم من الأرض وذلك بعد جفاف الأقراص، مُشيرًا إلى أن عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنه يزرع فى أى تربة ما عدا المرتفعة الملوحة، موضحا أن نبات عباد الشمس يضم نوعين أحدهما الذى يتم تناوله ك "تسالى" بعد تحميصه والثانى" زيتى" يتخرج منه الزيت بهدف تقليل استيراد الزيت من الخارج.
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