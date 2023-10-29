إنشاء مستشفى الرياض بكفر الشيخ بتكلفة 296 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 22%

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدينة الرياض الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الرياض المركزى بكفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 296 مليون جنيه، بمتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبلغت نسبة العمل بمستشفى الرياض المركزي 22%، ومساحة الأرض التي يقام عليها المستشفى 2.8480 متر، ومبنى المستشفى يقع على 4497 مترا، وعدد الأدوار 4 أدوار، ويضم المستشفى 152 سريرا، منهم 112 سرير إقامة، و21 عناية، و19 أطفال مبتسرين.

أما مبنى الغسيل الكلوى يقع على 690 مترا، مكون من دور واحد، ويضم 34 ماكينة غسيل كلوي، و19 عناية، و5 غرف عمليات، ومبنى مدرسة التمريض يقع على 685 مترا مكون من أرضي و5 أدوار، وخزان المياه وغرفة الطلمبات على مساحة 226.5متر، مكون من دور واحد، وغرفة الكهرباء على مساحة 54 متر مكون من دور واحد، ومخزن على مساحة 48 مترا مكون من دور واحد ، ومصلى على مساحة 226 مترا، مكون من دور واحد.

أكد أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، أنه جاري استكمال مشروع إنشاء مبنى مستشفى الرياض المركزى. ، ومسح وتمهيد ورفع كفاءة طريق الرياض الحامول، كما تم متابعة الأعمال الجارية بمني المحكمة بمدينة الرياض ، مشيراٍ إلى أن العمل مستمرة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية.



انشاء مبنى مستشفى الرياض المركزي