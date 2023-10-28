زراعة 1000 شجرة بمدينة الرياض وتطوير الطرق بدسوق فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز ومدينة الرياض، زراعة الاشجار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، وتابع أحمد علي عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، استكمال أعمال الزراعات والتجميل بمدخل مدينة الرياض بطريق الرياض كفر الشيخ، زراعة 1000 شجرة، بمدخل طريق الرياض كفر الشيخ، لاستكمال زراعة وتجميل الطريق، والحفاظ على المظهر الجمالى، وحماية المارة على الطريق على جانب الترعة بعد الانتهاء من أعمال التنبطين، لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وشهدت مدينة دسوق برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، زراعة عدد من الأشجار بالميادين والشوارع، إضافة لري الأشجار المنزرعة، للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم، إضافة لأعمال تطوير الطرق والميادين.



الاهتمام بزراعة الاشجار بمينة الرياض



زراعة وري الاشجار