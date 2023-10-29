"أطباء قنا" تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى غزة الثلاثاء المقبل

قنا صابر سعيد

تنظم نقابة الأطباء بقنا، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى غزة وضحايا القصف الاسرائلي الغاشم بمقر نقابة الأطباء بقنا، وتؤكد تضامنها الكامل مع أهالي القطاع وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات دون شرط أو قيود .

وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، إن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة الأطباء تقوم به بالتضامن مع أهل غزة، مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم أهالي فلسطين وإدخال المساعدات لأهالينا وتأكيده علي عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

ويناشد نقيب أطباء قنا، جموع الأطباء بمحافظة قنا وأسرهم للتوجه الي مقر نقابه الأطباء الثلاثاء المقبل من الساعه التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثه عصرا للتبرع بالدم لصالح الأخوة الأشقاء أبناء الشعب الفلسطيني.