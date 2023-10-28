صورة اليوم.. أطفال الأقصر يرفعون علم فلسطين وسط إقبال على التبرع بالدم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل حملات التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني ودعم الأهالى خلال معاناتهم من العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث يشارك فى حملة التبرع بالدم أعداد كبيرة من السيدات والكبار والشباب والفتيات لدعم الشعب الفلسطيني الذي يحتاج كل وسائل الدعم فى تلك الأيام.

ومن جانبه صرح عثمان العريان إبن قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا، إنه يقوم على تنظيم الفعاليات والتبرع بالدم شباب بنك الدم الإقليمي والتحالف الوطنى للعمل التنموي بالأقصر، وذلك بتواجد سيارات بنك الدم الإقليمى على كوبرى أصفون وكبارى قرى المطاعنة جنوب الأقصر، لتلقى التبرعات من الجميع لصالح الشعب الفلسطيني.

وشهدت محافظة الأقصر، منذ أسبوعين إنطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوكو بمدينة إسنا، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم، حيث انطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الأقصر برعاية التحالف الوطنى للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة، حيث تواجد الشباب وفرق تلقى التبرعات بالدم فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح.

وأطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.



أطفال من الأقصر يرفعون علم فلسطين خلال حملة تبرع بالدم