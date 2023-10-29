أخبار الاقتصاد اليوم.. الحكومة تجهز قائمة تضم 152 نشاطا صناعيا لتصنيعها محليا

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم أبرزها كشف وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بعمل قائمة بها 152 صناعة وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة، ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وزير الصناعة يكشف: جهزنا قائمة تضم 152 نشاطا وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة، أننا نستهدف الصناعات الدوائية والغذائية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 54%؜ من واردتنا تضم مستلزمات الإنتاج وتستخدم في الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وكشف وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بعمل قائمة بها 152 صناعة وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة، ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سمير: مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية كما يتم الإنتهاء حاليا من طريق القاهرة كيب تاون ومتبقى منه مسافة قصيرة.

ولفت إلى أن العمالة المصرية لديها كفاءة عالية، موضحا أنه يجب أن نمتلك مكون تكنولوجى عالي في الصناعة المصرية.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير النمسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات يأتى ضمن استراتيجية التحول الرقمى

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي إنطلاقا من إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة وإستيداء مستحقات الخزانة العامة .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق حيث أنها تطبق على جميع الموظفين بإختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ علي سرية البيانات، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .