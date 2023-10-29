اليوم السابع
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وزير الصناعة يكشف: جهزنا قائمة تضم 152 نشاطا وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:13 م
وزير الصناعة يكشف: جهزنا قائمة تضم 152 نشاطا وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة المهندس أحمد سمير وزير التجارة
كتب أمين صالح

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أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة، أننا نستهدف الصناعات الدوائية والغذائية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 54%؜ من واردتنا تضم مستلزمات الإنتاج وتستخدم في الصناعة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.
 
وكشف وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بعمل قائمة بها 152 صناعة وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة، ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف سمير: مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية كما يتم الإنتهاء حاليا من طريق  القاهرة كيب تاون ومتبقى منه مسافة قصيرة. 
 
ولفت إلى أن العمالة المصرية لديها كفاءة عالية، موضحا أنه يجب أن نمتلك مكون تكنولوجى عالي في الصناعة المصرية.
 
 






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