اليوم السابع
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السبت، 28 أكتوبر 2023 01:34 م
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الصحة: مصرع 32 راكبا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق القاهرة الإسكندرية

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:34 م
الصحة: مصرع 32 راكبا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق القاهرة الإسكندرية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
 
وأوضح «عبدالغفار» أن الحادث أسفر عن مصرع 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.
 
 
 






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