اليوم السابع
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وزارة التموين: زيادة ضخ السلع بالمنافذ وطبق البيض بـ125 جنيها بعد التخفيض

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:21 ص
وزارة التموين: زيادة ضخ السلع بالمنافذ وطبق البيض بـ125 جنيها بعد التخفيض وزارة التموين
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، لتلبية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتي تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، مع استمرار طرح طبق البيض بسعر 125 جنيها بعد التخفيض.
 
ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.






وزارة التموين

اسعار البيض

سعر بيض المائدة

بيض المائدة

أسعار بيض المائدة




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