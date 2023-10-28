مضاعفات صحية خفية سببها نقص فيتامين ب 12.. منها مشاكل الرؤية

كتبت رانيا عامر



فوائد تناول فيتامين ب12 من الضرورى تناول مجموعة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم طوال اليوم، ومن أبرز تلك الفيتامينات هو فيتامين ب 12، هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعد في نقل الأكسجين ومنع فقر الدم، ولكن في حالة نقصه يسبب بعض المخاطر الصحية، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia. يؤثر هذا الفيتامين على تنظيم الحالة المزاجية من خلال التأثير على إنتاج الناقلات العصبية. كما يفيد تناول فيتامين ب12 صحة الأعصاب لأنه يدعم إنتاج المايلين، مما يضمن كفاءة نقل الإشارات العصبية بالإضافة الى أن فيتامين ب12 يساعد على خفض مستويات الهوموسيستين، مما يقلل من مخاطر القلب والأوعية الدموية.و تمتد أهمية B12 إلى صحة العظام ونمو الجنين أثناء الحمل. مخاطر صحية نتيجة نقص فيتامين ب12 1.مشكلة في الرؤية يؤثر نقص فيتامين ب 12 سلبًا على الرؤية عن طريق إتلاف العصب البصري، وهو عنصر مهم في الجهاز البصري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة. قد تؤدي أوجه القصور الشديدة إلى فقدان البصر الدائم. يؤثر نقص فيتامين ب 12 سلبًا على الرؤية عن طريق إتلاف العصب البصري، وهو عنصر مهم في الجهاز البصري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة. قد تؤدي أوجه القصور الشديدة إلى فقدان البصر الدائم.



2. تورم اللسان أو احمراره وألمه

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تورم اللسان واحمراره وألمه، وهي حالة تعرف باسم التهاب اللسان. B12 لذا فمن الضروري تناول فيتامين ب للحفاظ على صحة الغشاء المخاطي للفم وتعزيز نمو الخلايا الطبيعية. وفي غيابه، يلتهب الغشاء المخاطي في الفم ويمكن أن يتضخم اللسان، مما يؤدي صعوبة في التحدث والأكل.

3.يعانى الأشخاص من فقر الدم

فيتامين ب 12 ضروري للوقاية من نوع معين من فقر الدم المعروف باسم فقر الدم الضخم الأرومات أو فقر الدم الخبيث. في نخاع العظم، يشارك فيتامين ب12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء. عندما تكون مستويات فيتامين ب12 غير كافية، تصبح الخلايا أكبر حجمًا وأقل وظيفية، مما يؤدي إلى انخفاض العدد الإجمالي لخلايا الدم الحمراء. وينتج عن هذا فقر الدم الضخم الأرومات، الذي يتميز بالتعب والضعف وشحوب الجلد.

4.الشعور بنسيان الأماكن والأشياء