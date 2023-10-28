كرم جبر: لن يتم السماح باختراق الأمن القومى المصرى

كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

قال الكاتب الكبير كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لن يتم السماح باختراق الأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن خطة الشرق الأوسط الكبير موجود من أيام الرئيس الأمريكى نيكسون فى الأدراج، مشيرا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطمأنته للمصريين وبقوة مصر بجيشها وشعبها.

جاء ذلك خلال كلمته فعاليات الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وتأتي الندوة الأولى بعنوان : سيناء المكان والمكانة ويشارك فيها كل من:

1- الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- و كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

3- اللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي.

4- الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية والمركز الثقافي بمدينتي ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.