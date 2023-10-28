اليوم السابع
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السبت، 28 أكتوبر 2023 01:40 م
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وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر لدى باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:40 م
وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر لدى باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر لدى جمهورية باكستان
كتب ــ لؤى على

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير إيهاب عبد الحميد سفير مصر لدى جمهورية باكستان بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.
 
وخلال اللقاء أطلع وزير الأوقاف السفير على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بباكستان سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات باكستان بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.
 
من جانبه، ثمن السفير إيهاب عبدالحميد جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف. 
 
وقد أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  السفير إيهاب عبدالحميد المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأوردية وموسوعة الثقافة الإسلامية ونسخًا من مطبوعات الأوقاف العربية والمترجمة، متمنيًّا له كل التوفيق.
 
 
 
 
 






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