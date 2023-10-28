حياة كريمة تزين قرى المنيا.. شاهد الترع بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتبطين

المنيا- حسن عبد الغفار

تشهد قرى المنيا طفرة كبيرة فى كافة المجالات، مع مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وبين تلك المشروعات، تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والذى يجرى فيه العمل على قدم وساق للانتهاء منه فى المواعيد المحددة، ويمثل مشروع تأهيل وتبطين الترع تغير كبير فى مجال الزراعة، من خلال توفير المياه، خاصة فى نهايات الترع، والتى كانت مسار شكوى دائمة للمزارعين، ومع العمل فى المشروع انتهت تلك المشكلة، وأصبحت مياه الرى متوفرة فى الترع بشكل متساوى منذ بداية المياه حتى نهايتها.

وتبدأ أعمال التأهيل والتبطين من تطهير الترعة وإزالة الأحجار والحشائش استعدادا لأعمال التدبيش ثم الصبة الخرسانية ثم المحارة، لتظهر اعمال التأهيل بشكل جمالى يميز القرية المصرية.

وتجرى أعمال التأهيل والتبطين فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا والتى يجرى فيها العمل فى. 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.



الترع-بعد-تاهيلها-وتبطينها



تاهيل-الترع-بالمنيا