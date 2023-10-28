جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية "جماعي" بالكليات

المنوفية - محمود شاكر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ب جامعة المنوفية ، مسابقة دوري المعلومات العلمية "جماعي"، بين طلاب كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة، وميرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وشاركت في المسابقة 18 كلية ضمت كليات الطب - الصيدلة- التمريض- تكنولوجيا العلوم الصحية- الهندسة- العلوم- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التجارة-الحقوق- الأداب- الاعلام-التربية-التربية للطفولة المبكرة-الزراعة- التربية النوعية -المدن الجامعية -المعهد الفني للتمريض .

أسفر نتيجة التحكيم عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الإعلام بالمركز الثاني وكلية الطب بالمركز الثالث، وضمت لجنة التحكيم الدكتورة مروة عطالله أستاذ مساعد بكليه العلوم، والدكتورة فاطمة مهدي مدرس أصول التربية بكلية التربية، تحت إشراف الدكتور حسن عليوه عميد كلية العلوم .