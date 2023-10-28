تعليم الوادى الجديد: انطلاق المنصة التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية غدا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، بدء فعاليات المنصة التعليمية"تعلم معنا"، غداً الأحد والتى يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الإعدادية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية، مؤكداً على أن البرنامج يبدأ بتقديم الحصص التفاعلية للطلاب "on line"، حسب الجدول المرفق والذى ينفذه نخبة متميزة من المعلمين الأكفاء من ذوى الخبرات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، مع إتاحة دخول الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي فضلا عن استمرار فعاليات البرنامج لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والذى جرى انطلاقه منتصف الشهر الجارى.

وفى سياق آخر، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمى الصف السادس الابتدائى بمادة اللغة العربية طبقاً للخطة الواردة من إدارة التعليم الابتدائى بوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة حبيبة بركات مدير عام التعليم الابتدائى بالوزارة.

وأضاف وكيل تعليم المحافظة، أنه تم وضع وتنظيم البرنامج فى إطار خطة التنمية المهنية لمعلمى للصف السادس الابتدائي للعام الدراس الحالى، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية وتوجيه اللغة العربية وفق منظومة التعليم المتطورة التى تهدف إلى معلم متمكن قادر على القيام بمهامه لمواكبة التطورات الراهنة ووفق خطط التنمية المستدامة.