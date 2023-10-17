"تعليم الوادى الجديد" تدشن منصة تعليمية لتلاميذ الرابع حتى السادس الابتدائى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد الدعوة عبر منصة تعلم معنا بالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ونخبة متميزة من المعلمين الأكفاء المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة، حيث يتم شرح مادة لغة عربية للصف الرابع الابتدائى فى الثامنة مساء على أن يتم تحميل برنامج team,s والضغط على الرابط وكتابة الاسم كضيف ) من خلال الرابط التالى

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أنه سيتم أيضاً شرح مادة دراسات للصف السادس الابتدائى 6 مساء من خلال الرابط التالى

وفى سياق آخر دشنت إدارة الوسائل التعليمية والذى يجرى تنفيذه بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات ويتضمن مجموعة من الأعمال المتميزة منها مجلات حائط ومطويات ووسائل تعليمية مبتكرة تحمل افكار جديدة تساهم فى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية بكل يسر وسهولة حيث أشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالتنظيم والإعداد الجيد للمعرض وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف مقدماً الشكر والتقدير لمنسق ومشرف عام المعرض لما لمسه من حسن آداء العمل وتقديم الأفضل بما يخدم العملية التعليمية.