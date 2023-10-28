تطورات الحالة الصحية للدكتور هانى الناظر بعد دخوله العناية المركزة.. فيديو

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد هانى الناظر، استشارى الجلدية ونجل الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الحالة الصحية لوالده تدهورت أمس، حيث دخل العناية المركزة بعد رفضه الطعام مع بدء جلسات العلاج الكيماوى للسرطان.

وأوضح نجل هانى الناظر، في فيديو عبر صفحته الشخصية، أن والده تعرض لمضاعفات شديدة بعد بدء العلاج الكيماوى ومنها انخفاض ضغط الدم مع ارتفاع درجة الحرارة وقلة كرات الدم البيضاء والحمراء في جسمه، مع عدم قدرته على تناول الطعام بعد بدء جلسات الكيماوى.

وأشار إلى أن حالة الدكتور هانى الناظر غير مستقرة في الوقت الحالي، وهو ما جعلهم يضطرون لإدخاله العناية المركزة.

وطلب نجل الدكتور هانى الناظر الدعاء لوالده ليمر من هذه الأزمة الصحية، مؤكدًا أن فترة العلاج الكيماوي فترة صعبة ويصبح الجسم منهكًا على أثرها.

ويعانى الدكتور هانى الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، وبحسب الأبحاث فإن العلاجات الكيميائية الحديثة أثبتت قدرتها في جدية احتمالات الشفاء التام، ويُمكن معالجة نحو 90% من مرضى الليمفومة بواسطة دمج بين العلاجات الكيميائية المختلفة.