إصابة الدكتور هانى الناظر بالسرطان.. وابنه يؤكد: حالته صعبة ويحتاج الدعاء

كتبت فاطمة ياسر

طلب الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية ، و نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

وكتب الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اعتذرًا عن عدم رده على متابعيه بسبب مروره بوعكة صحية، طالبا الدعاء من متابعيه.

وكتب نجله الدكتور محمد هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تفاصيل الحالة الصحية لوالده لدكتور هاني الناظر، موضحا أنه كان يعاني من صداع متزايد منذ حوالي أسبوع، وقال إن الأطباء توقعوا أن يكون فطريًا أو بكتيريا.

وأضافت محمد، أنه بعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، ويتم العمل حاليا على تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب..

وقال نجل الدكتور هاني الناظر: "هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".