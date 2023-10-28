بسبب الأحداث الأخيرة.. أبرز أعراض الاكتئاب والقلق عند كبار السن

كتبت نهير عبد النبى

بسبب الأحداث المحزنة التى نسمعها يوميًا عن غزة والقصف الذى يحاوطهم كل دقيقة، يشعر الجميع بأعراض اكتئاب وقلق متواصل وخصوصًا الأطفال وكبار السن سواء يعيشون فى غزة أو أى بلد عربية أخرى.

وحسب ما ذكره موقع beyondblue فى بعض الأحيان قد لا تكون أعراض القلق والاكتئاب لدى كبار السن واضحة تمامًا لأنها غالبًا ما تتطور تدريجيًا، ونظرًا لأننا جميعًا نعاني من بعض القلق والاكتئاب في بعض الأحيان، فقد يكون من الصعب معرفة مقدار ذلك وغالبًا ما يعاني كبار السن الذين يعانون من القلق والاكتئاب من مجموعة من الأعراض وهى:

أعراض الاكتئاب عند كبار السن

-تجنب الأشياء أو المواقف التي تسبب القلق

-يحث على أداء طقوس معينة في محاولة لتخفيف القلق

-عدم الحزم (أي تجنب الاتصال بالعين)

-صعوبة اتخاذ القرارات

-الدهشة بسهولة

-الخوف (خاصة عند مواجهة أشياء أو مواقف أو أحداث معينة)

-القلق بشأن الأعراض الجسدية (مثل الخوف من وجود مرض طبي غير مشخص)

-الفزع (مثل الخوف من حدوث شيء سئ)

- العصبية باستمرار

-الذعر الذي لا يمكن السيطرة عليه

-وجود أحلام مزعجة أو ذكريات الماضي لحدث صادم

- إهمال المسؤوليات والعناية بالنفس

-الانسحاب من العائلة والأصدقاء

-انخفاض القدرة على أداء المهام اليومية، والارتباك والقلق والانفعال

-عدم القدرة على إيجاد المتعة في أي نشاط

- صعوبة الحصول على التحفيز في الصباح

-إنكار المشاعر الاكتئابية كآلية دفاع

الأعراض الجسدية

-زيادة معدل ضربات القلب / تسارع ضربات القلب

-القيء والغثيان أو آلام في المعدة

-توتر العضلات والألم

- الشعور بالانفصال عن نفسك الجسدية أو محيطك

-مواجهة صعوبة في النوم

-التعرق والاهتزاز

-خدر أو وخز

-الشعور بالتعب طوال الوقت

-تباطؤ الحركة

-مشاكل في الذاكرة

-الصداع غير المبرر، وآلام الظهر، والألم أو شكاوى مماثلة

-اضطرابات الجهاز الهضمي، والغثيان، والتغيرات في عادات الأمعاء

-فقدان أو تغير في الشهية

يجب متابعة كبار السن وعند ظهور هذه الأعراض ينصح بزيارة الطبيب النفسى فورا.