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التأمينات تلزم العامل بإخطار الهيئة عند التحاقه بعمل فى القطاع الخاص.. تفاصيل

السبت، 28 أكتوبر 2023 03:00 م
التأمينات تلزم العامل بإخطار الهيئة عند التحاقه بعمل فى القطاع الخاص.. تفاصيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
كتب ـ مدحت وهبة

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كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بأن يلتزم العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة على النموذج رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى . 

خطوات الخدمة:

يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

1. صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن .

2. صورة من عقد العمل إن وجد.

3.إقرار استلام العمل إن وجد.

4. يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل.

يقوم المكتب بعد التأكد من جدية الالتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشأة.

 






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