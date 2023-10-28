الاتحاد الدولى للاتصالات يدعو إلى الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات فى غزة

كتبت : هند المغربي

أدان الاتحاد الدولي للاتصالات انقطاع الاتصالات في غزة، داعيا إلى الاستعادة الفورية والوصول المنقذ للحياة إلى الشبكات، وأكد الاتحاد الدولي أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

وقال الاتحاد خلال حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " X ": يدرك الاتحاد الدولي للاتصالات أن خدمات الاتصالات هي شريان الحياة مشددا علي الحق الأساسي في الاتصال وحماية الأرواح.

وكانت وكالات الأمم المتحدة، قالت إنها فقدت الاتصال بموظفيها المحليين فى قطاع غزة، قائلين:"يبدو أن معظم قدرات الاتصال فى القطاع قد توقفت.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على حسابه الرسمي (X)، إن "المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وكذلك مع منشآتها الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرض".