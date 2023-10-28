إقبال متزايد من المواطنين على منافذ البيع الحكومية المخفضة بمركز الداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم السبت ، عن استمرار العمل بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة الجديد للخضروات والفاكهة بمدينة موط ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتوفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الطماوى أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة أطلقت مبادرة موسعة تهدف إلى توفير الخضروات الأساسية للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن السوق والتى شهدت اقبال كبير من المواطنين مؤكداً على أنه يجرى تجهيز المقر الجديد لمنافذ البيع الدائمة بنطاق ميدان حى الزهور حيث يجرى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والمبانى وتجهيز واجهات المنفذ بالرخام والسيراميك حيث يتواصل العمل بصورة مستمرة دون توقف حتى إنجاز العمل.

وأكد الطماوى على استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي فى المنافذ المتوفرة بمدينة موط لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية.

وأضاف الطماوى أنه يجرى فتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة والحرص على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بمنافذ الوحدة المحلية وتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.