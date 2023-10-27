رئيس جامعة الوادى الجديد يوجه بسرعة رفع المقررات الإلكترونية

محمد صبحى

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري للجامعة .

وفى بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الثقة له رئيسًا لجامعة الوادي الجديد لفترة ثانية، كما قدم الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم المستمر للجامعة ولمسيرة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وتوجه عمداء الكليات خلال الاجتماع بخالص التهاني إلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى على تجديد الثقة رئيسًا لجامعة الوادي الجديد لفترة ثانية متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد للارتقاء بالجامعة فى المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن المجلس استعرض كثيرًا من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة منها ضرورة تعاون عمداء الكليات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لسرعة استخراج كارنيهات الطلاب والانتهاء من رفع المقررات الإلكترونية، وكذلك التحديث المستمر لصفحة الجامعة، وصفحات الكليات .

وخلال اجتماع مجلس الجامعة تم التوعية بأهمية الموقع الاليكتروني للجامعة؛ ليعكس صورة أنشطة الكليات، ومتابعة منسقي الكليات للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني، وتحديثها، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باستكمال البيانات، والسيرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس، وبيانات الجهاز الإداري والرؤية، والرسالة ، ونشأة كل كلية، والهيكل التنظيمي، والمشاريع البحثية، والجوائز التى حصلت عليها كل كلية، ونظام الدراسة، ومجلس الكلية، والأنشطة البحثية، والأبحاث والرسائل العلمية، والمجلة العلمية، والحياة الطلابية، والوحدات والمراكز، والبرامج الأكاديمية.

كما وجه رئيس الجامعة لمركز ضمان الجودة بوضع آليات الخطة التطويرية للجامعة، وكيفية تنفيذها، ومراجعة ما تم تنفيذه من الخطة تمهيداً لتقدم كليات الجامعة للاعتماد، واستكمالها بما يتماشى مع الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في التنمية وفي تنفيذ مخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.