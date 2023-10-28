إعلان الطوارئ بمستشفيات البحيرة والدفع بـ 5 فرق طبية لمواجهة حادث الصحراوى

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة داخل المستشفيات المركزية بالظهير الصحراوى للمحافظة، وذلك لمواجهة أثار الحادث المروع الذى وقع صباح اليوم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز النوبارية.

وأضاف أنه تم الدفع باكثر من 25 سيارة إسعاف من داخل محافظة البحيرة، إضافة إلى سيارات الإسعاف من خارج المحافظة لإنقاذ ضحايا الحادث.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات بالظهير الصحراوى، والدفع بـ 5 فرق طبية متنقله تضم نخبة من أطباء الجراحة والعظام وذلك لدعم مستشفيات النوبارية ووادى النطرون التى تم نقل إليها أغلب ضحايا الحادث.

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حصيلة ضحايا الحادث المرورى المروع بلغ حتى الآن وفاة 32 شخص وإصابة 60 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات وادى النطرون والنوبارية وأبو المطامير وأغلبية المصابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم.