اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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8 آلاف دجاجة بياض لإنتاج البيض بمزارع كلية الزراعة بالفيوم

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 07:47 م
8 آلاف دجاجة بياض لإنتاج البيض بمزارع كلية الزراعة بالفيوم الانتاج الداجنى
الفيوم رباب الجالي

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قال الدكتور جمال محمد الجارحي وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم للسابع"، أن كلية الزراعة بها مزرعة ضخمة للإنتاج الداجني بمنطقة دمو علي مساحة 5 أفدنة تنتج الدواجن والسمان، لافتا إلى أنها تحتوي علي عنابر للدواجن البياض تحوي بداخلها  8 آلاف دجاجة بياض تنتج البيض بشكل يومي، بالإضافة الي عنبر أرضي مجهز لتربية الدجاج البط وأشكال مختلفة من الطيور، وهناك عنبر منفصل لإنتاج السمان، والوحدة بأكملها تستخدم للتدريب العلمي والعملي والأبحاث العلمية للطلاب والأساتذة.

جدير بالذكر أن جامعة الفيوم تمتلك مساحات واسعة من المزارع المنتجة في كافة المجالات، والتي تتبع كلية الزراعة بالجامعة وتتحول الي حقول للتدريب العملي والتجارب والبحوث الزراعية، وأصبحت هذه المزارع من المصادر الهامة لتنمية الموارد داخل الجامعة، بالإضافة الي أنه المصدر الرئيسي لتغذية طلاب المدن الجامعية بجامعة الفيوم، الي جانب منافذ البيع للحوم والمخبوزات ومنتجات الألبنان المتاحة لمواطنين المحافظة، والتي تبيع منتجات عالية الجودة، بفارق سعر كبير عن المحلات التجارية، ومنافذ البيع بالخارج.

 

 







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