طبيب بيطرى ينصح بوضع فيتامين C للدواجن فى الماء.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

نصح الدكتور محمد عفيفي سيف، مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بجمصة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، مربيين الدواجن بالاهتمام بوضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد، وذلك للحفاظ على الدواجن فى درجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأشار سيف، فى تصريحات لليوم السابع، إلى ضرورة رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق فرشة العنابر خلال الصيف، مع مراعاة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيله لفترات من اليوم لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى، لافتا إلى أنه يفضل تركيب خلايا تبريد على جانبي العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد ضرورة إجراء متابعة من المربين للطبيب البيطري وضرورة اتباع إرشاداته، والتوقف عن بناء مزارع بشكل عشوائي لتطوير الصناعة وعدم تعرض المربين لخسائر في قطعان الدواجن، ناصحا المربيين بالاستفادة بمبادرات الدولة والبنك المركزي في القروض التمويلية بفائدة 5%؜ لتطوير المزارع القديمة و تحويلها للنظام شبه المغلق و المغلق لكي يسهل عليهم التحكم فى بيئة وظروف التربية داخل العنابر.

ولفت إلى أهمية ترخيص التشغيل للمزارع والمرتبط بوجود الاشراف البيطري على المزرعة تطبيقا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 مع اهمية وضرورة التواصل الدورى بين المزارع وبين فروع المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الانتاج الداجني لتقديم النصح والارشاد والتشخيص للأمراض وتقديم مقترحات الوقاية والعلاج.