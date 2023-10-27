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مندوب مصر بالأمم المتحدة عن الحرب على غزة: لا للتهجير واستهداف المدنيين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:19 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة عن الحرب على غزة: لا للتهجير واستهداف المدنيين مندوب مصر بالأمم المتحدة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بخصوص الحرب على غزة: "نقول لا لاستهداف المدنيين والإبادة الجماعية والتهجير القسري وتصفية حقوق البشر".

وأضاف كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أنه "من البديهي أن نعمل على وقف إطلاق النار لحقن الدماء البريئة، و سياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.

 







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