الاحتلال الإسرائيلى يحطم النُصب التذكارى للصحفية شرين أبو عاقلة.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، شارع الشهيد الفلسطينية شرين أبو عاقلة، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، كما هدمت النُصب التذكارية للصحفية الفلسطينية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن قوات الاحتلال دمرت مصادر تزويد المنطقة بالمياه، مما أدى إلى تعطل الحياة اليومية بالمنطقة.

وأطلقت بلدية رام الله الفلسطينية اسم الإعلامية شيرين أبو عاقلة، على أحد شوارع المدينة في الضفة الغربية.

واستشهدت الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، في مايو من العام 2022، بعدما استهدفتها قوات جيش الاحتلال خلال تغطيتها لأحداث في جنين.



تجريف الشارع