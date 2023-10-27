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حصيلة جديدة لعدوان إسرائيل على غزة والضفة.. 7415 شهيدا و21 ألف جريح

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:50 م
حصيلة جديدة لعدوان إسرائيل على غزة والضفة.. 7415 شهيدا و21 ألف جريح الأوضاع فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر اليوم الجمعة، أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا، و1950 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

لليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.







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