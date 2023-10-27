صحيفة أمريكية: 19 إصابة دماغية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن "19 عنصرا من أفراد الخدمة الأمريكية، المتمركزين في العراق وسوريا، شخصوا بإصابات دماغية"، بعد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان سابق، أن "21 عنصرا من الجيش الأمريكي أصيبوا بجروح طفيفة" جراء الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي وقعت يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وأضاف بيان البنتاجون أن "جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة".

وسلطت "بوليتيكو" الضوء على "إصابات الدماغ"، والمخاطر التي يتعرض لها المئات من القوات الأمريكية في القواعد بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا التهديد مع استعداد قوات الاحتلال الإسرائيلية للتوغل البري المحتمل في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

ونفذت طائرات أمريكية من طراز F-16 غارات جوية، الخميس، على منطقة تخزين أسلحة ومنطقة تخزين ذخيرة في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بسوريا.