اعرف الأطعمة الغنية بالحديد لإضافتها لنظامك الغذائي لمنع الأنيميا

كتبت ميرفت رشاد

يعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد أمرًا مهمًا لأنه ضروري لتكوين الهيموجلوبين، وهوالبروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يربط الأكسجين وينقله إلى أنسجة الجسم، يدعم الحديد أيضًا إنتاج الميوجلوبين، الذي يوفر الأكسجين للعضلات، ويساعد في استقلاب الطاقة ووظيفة المناعة، وإليك أهم مصادره الغذائية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

أطعمة تساعد في تعزيز تناول الحديد:



1. عصير التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من فيتامين C والحديد، حيث يحتوي كوب واحد من مستخلص التوت على 3.22 مجم من الحديد و16.80 مجم من فيتامين سي. وفي الوقت نفسه، يساعد فيتامين C الموجود في التوت على امتصاص الحديد من مصادر الطعام الأخرى.

2. بذور السمسم

هذه البذور الصغيرة غنية بالحديد ويمكن دمجها بسهولة في الوجبات أو استخدامها كطبقة علوية، كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

3. البنجر

لا تعتبر قمم البنجر الورقية ذات قيمة غذائية عالية فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية لا بأس بها من الحديد، يمكن طهيها واستخدامها بشكل مشابه للخضروات الورقية الأخرى مثل السبانخ أو السلق.

4. فول الصويا

فول الصويا هو من البقوليات المليئة بالحديد، كما أنها مصدر بروتين كامل ويمكن استهلاكها بأشكال مختلفة، مثل الفاصوليا الكاملة أو حليب الصويا.

إن تضمين هذه الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع نقص الحديد وضمان تناول صحي لهذا المعدن الأساسي.