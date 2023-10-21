انهيار أجزاء من عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع أبطال الرياضة، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 18 شارع أبطال الرياضة، وانتقل مسئولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار هدم كلي رقم 112 لسنة 2022، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة المعلقة ورفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة وحركة المرور، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



إنهيار اجزاء من عقار في الجمرك بالإسكندرية



إنهيار اجزاء من عقار. فديم بجمرك الإسكندرية