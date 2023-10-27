البيئة: إنهاء إجراءات التوقيع على النظام الأساسى للاتحاد العربى للمحميات الطبيعية

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، أن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، حلم راود عالمنا العربي، لأهميته على المستوى العربي والإقليمي، وانه تم الانتهاء من كافة الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي النظام الاساسي لمرفق البيئة العربى وجارى التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة أن مصر ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح المنتدي العربي للبيئة، جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية للبيئة فى جامعة الدول العربية حيث استضافت الدورة الأولى للمنتدى، و تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها للدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة.

وشدد أبو سنة علي ضرورة بلورة موقف عربي موحد، قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للبيئة، وتعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة، وذلك لضمان مساهمة فاعلة لمجلس وزراء البيئة العرب فى تشكيل الأجندة العالمية للبيئة، وذلك من خلال الجمعية العامة للبيئة، وتقوية التنسيق مع المجالس الوزارية الإقليمية والدولية التي تتقاطع برامج عملها مع المجموعة العربية.

وأشار الدكتور على أبو سنة الي أن مصر تؤكد على ضرورة وضع آلية تضمن دورية واستدامة صدور تقارير توقعات البيئة العربية، طبقا لأحدث المنهجيات المتبعة عالميا، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز ويدعم التواجد العربي على الساحة البيئية العالمية، ويعزز العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على مصالح الدول العربية لضمان تحقيق النمو والرفاهية لشعوبنا العربية، وذلك من خلال إعداد وثيقة إقليمية تحظى بالقبول على المستوى الدولي، وتعد مرجعا أساسيا لكافة التقييمات البيئية العالمية والإقليمية.