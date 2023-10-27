اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:50 م
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إزالة 4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص فى القنطرة غرب وفايد بالإسماعيلية

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 06:05 م
إزالة 4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص فى القنطرة غرب وفايد بالإسماعيلية إزالة التعديات على الأراضى
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء. 

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الجمعة، بوقف 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بعزبة الصعايدة، الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية لقواعد وسملات دور أرضي، على مساحة 175 متر تقريبًا، والحالة الثانية عبارة عن رفع مواد بناء كانت معدة لعمل سملات على مساحة 150 متر، والثالثة عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور أرضي على مساحة 120 متر.
 
تم إزالة الحالات السابق ذكرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
 
كما قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بتنفيذ إزالة لحالة بناء بدون ترخيص عبارة عن منزل من الطوب الأبيض على مساحة 75 متر تقريبًا، وذلك على طريق معدية سرابيوم. 
 
وتمت الإزالة فور رصد المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

 







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فايد

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