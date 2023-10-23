وزير الأوقاف: نسجل للرئيس أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومي والعربي معًا.

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجهيز 200 طن سلع غذائية و 50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالي غزة.