الجانب الفلسطينى يستغيث بالهلال الأحمر المصرى لتوفير لبن أطفال وأكفان

كتبت إيناس البنا

فى ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطينى من نقص شديد فى المواد الطبية والغذائية بسبب العدوان الوحشى على قطاع غزة، يعمل الهلال الأحمر المصرى على تقديم وتوفير كافة الاحتياجات الأشقاء فى فلسطين.

وأوضح رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيين خاصة بعد القصف الوحشى على كثير من المنشأت الطبية أبشعها قذف مستشفى المعمدانى من جانب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام للهلال الأحمر بالعريش فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم ترتيب دخول المساعدات وفقا لاحتياجات الهلال الأحمر الفلسطينى وبناء عليه يتم التنسيق بما يحتاجونه كأولوية .

وأشار إلى أنه بناء على الاتصال الذى تم مع الهلال الأحمر الفلسطينى والجانب المصرى، فكان أول طلب لهم توفير الدواء وحليب الأطفال، وبناء عليه تم ترتيب الشحنات الأولى والتى سيتم إدخالها إلى القطاع من مستلزمات صحية وغذائية عاجل.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أرسلت الكثير من الأطعمة الجاهزة الجافة التى لا تحتاج إلى الطبخ والتى تحتوى بشكل كبير على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم للصمود لفترات طويلة، كما أرسلت منظمة الاغذية العالمية أيضا 3 طيارات محملة بالمواد الغذائية الجافة أيضا.

الهلال الاحمر الفلسطينى طالب بترتيب أولية الاحتياج أولا الأدوية ثم المستلزمات الطبية ثم المستلزمات الغذائية والمياه، كما طالبوا أيضا بتوفير أكفان لوجود عجز لديهم والتى سوف يتم توفيرها لهم سريعا، تم إرسال أعداد مهولة من المساعدات من دول كثيرة قد تصل إلى الآن إلى 2000 طن من المساعدات، بالإضافة إلى مساعدات أخرى متوقع وصولها، وفور وصولها يتم تخزينها فى عدد من الأماكن التابعة لوزارة الصحة، بجانب توفير وزارة الشباب والرياضة استاد العريش بالإضافة إلى تبرع بعض رجال الأعمال لمخازن خاصة بهم لتخزين المساعدات، بالإضافة إلى وصول أجهزة لتنقية المياه وصلت على طائرات من ماليزيا والبرازيل بسبب عدم توافر مياه صالحة للشرب فى غزة بعد ضرب العدوان الإسرائيلى عدد كبير من محطات مياه الشرب، والتى لم تجعل هناك خيار أمامهم للحصول على مياه صالحة للشرب