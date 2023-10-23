اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مساعدات تونسية تصل إلى فلسطين عبر معبر رفح البري

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:00 ص
مساعدات تونسية تصل إلى فلسطين عبر معبر رفح البري الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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وصلت المساعدات الإنسانية التونسية اليوم للأراضي الفلسطينية التى وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من معبر رفح البري.

يأتى ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية فى إطار حرص الدولة التونسية على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية.

يذكر أن حجم المساعدات بلغ 12 طنا وشملت معدات طبية ومضادات حيوية وادوية انعاش وتخدير ومستلزمات طبية وحليب للأطفال.

وقد تم تحديد تلك المساعدات العاجلة من خلال الاتصال و التنسيق الدائمين مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

 







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غزة




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