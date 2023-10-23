وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان سيناء المباركة

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "سيناء المباركة" المكان والمكانة.. أرض الخير والنماء والتضحية".

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.

ويفتح منفذ رفح البرى اليوم لدخول مساعدات انسانية للقطاع، وتجهيز عدد 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر المنفذ.

وقال مصطفى عبد الفتاح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري يدفع بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

ورصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، احتفالات وفرحة مصرية من المتطوعين استعدادا لدخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دخول المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدنى المصرى والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء فى فلسطين.