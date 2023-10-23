مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة بعنوان "ارسم وابحث".. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي مسابقة بعنوان: "ارسم وابحث" للمشتركين بنشاط التربية المتحفية، من سن 13 سنة إلى 19 سنة وذلك في الفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2023.

يقدم المتحف هذه المسابقة للعام التاسع على التوالي، إذ يولي المتحف أهمية خاصة لنشاط التربية المتحفية من أجل نشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء وتنمية مواهبهم، وإظهار إبداعاتهم الفنية.

تدور مسابقة «ارسم وابحث» هذا العام حول الفيلسوف والمؤرخ والقائد العسكري والكاتب اليوناني «كسينوفون». والذي ولد في أثينا لعائلة نبيلة، ودرس على يد سقراط، ويُعد أحد المصادر المهمة للفلسفة الإغريقية مثل زميله أفلاطون؛ حيث كتب عددًا من محاورات سقراط، كما أورد دفاعه أمام هيئة المحلفين في محاكمته الشهيرة، وكان أشد تلاميذه ميلاً إلى الفلسفة العلمية، وقد أبهرته قوة حيلة سقراط وبراعته في المحاورة، وعلى الرغم من حبه للفلسفة إلا أن ذلك لم يمنعه أن يصبح جنديًّا مغامرًا.

يضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية رأس المؤرخ والفيلسوف "كسينوفون" المنحوتة من مادة الرخام، وهي نسخة رومانية عن الأصل اليوناني.

ويقدم المتحف ست جوائز قيمة؛ ثلاث في مجال الرسم وثلاث في مجال البحث، إذ تنقسم المسابقة إلى شقين:

القسم الأول: الرسم

رسم القطعة المطلوبة بانسيابية ومرونة في الخطوط.

التركيز على التفاصيل والظل والنور.

يراعى الرسم على فرخ كانسون (Canson) وزنه لا يزيد عن 150 جرام.

المساحة المطلوبة 35 * 50 واستخدام قلم رصاص فيبر-كاسل HB.

التمثال سيكون متاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.

https://antiquities.bibalex.org/Antiquities/overview.aspx?lang=ar

القسم الثاني: البحث

يتسم بدقة المعلومات ومناسبًا لأعمار المتسابقين.

لا يقل عدد صفحاته عن 6 صفحات ولا يزيد عن 10 صفحات.

مسموح بكتابه البحث على الحاسب الآلي وغير مقبول بكتابته يدويًّا.

يجب أن تكون الصور المضافة بالبحث ملونة.

يتم تحديد موعد المحاضرة التي تخص الشخصية لاحقًا لتساعد المشتركين في عمل البحث.