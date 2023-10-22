الخميس.. محاضرة حول "الكتابة المسمارية" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، محاضرة بعنوان "نشأة الكتابة المسماريّة وانتشارها" يلقيها الدكتور فاروق إسماعيل؛ أستاذ اللغات السامية القديمة وحضارات الشرق القديم بجامعة برلين الحرة سابقًا، وذلك يوم الخميس القادم من الساعة 1.00-3.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

تلقي المحاضرة الضوء حول نشأة الكتابة المسمارية بدءًا من بلاد الرافدين في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ومرورها بمراحل عديدة دامت قرونًا من الزمن انتقلت خلالها من الحالة التصويرية إلى المجرّدة، ومن الشكل الرمزي إلى شكل معبّر عن مقطع صوتي ساعد على تدوين العديد من النصوص التي تتعلق بجميع جوانب الحياة الفكرية. تتناول المحاضرة عرض صورٍ توضيحية، بالإضافة الى استخدام مراسلات العمارنة انموذجًا.